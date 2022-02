UP Election 2022: मतदाताओं में दिखा गजब उत्साह, कोहरे की धुंध के बीच पोलिंग बूथ पर दिखने लगी लंबी-लंबी कतारें

मेरठ. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Chunav First Phase Voting) के पहले चरण के लिए आज यानी गुरुवार को सुबह 7 बजे से वोटिंग (Voting) शुरू हो गई है और शाम पांच बजे तक चलेगी. इसी कड़ी में हापुड़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान चल रहे हैं. यहां पोलिंग बूथ में सुबह से ही लंबी-लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं. ये चुनाव कोविड नियमों का पालन करते हुए कराए जा रहे हैं. वहीं बागपत के बड़ोत में कोहरे की धुंध के बीच सुबह से ही लोग वोट करने के लिए लाइन में लगे हुए नजर आए. उधर, मेरठ जिले में 7 बजते ही मेरठ मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. जहां पोलिंग बूथ में वोटरों की लंबी कतारें दिखाई दे रही है.

आगरा में कोहरे के बीच मतदान शुरू हो गया है. मतदाताओं में उत्साह है. उत्तर विधानसभा क्षेत्र में महर्षिपुरम के सरस्वती विद्या मंदिर पोलिंग बूथ पर अभी कम मतदाता पहुंचे हैं. बीएलओ मतदाताओं की मदद से मतदान कर रहे हैं. बता दें कि विधानसभा चुनाव 2017 में बीजेपी को पहले चरण में शामिल 58 सीटों में से 53 पर जीत मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को दो-दो सीटें मिली थी. आगरा ग्रामीण से बीजेपी उम्मीदवार बेबी रानी मौर्य का कहना है कि मुझे विश्वास है कि राज्य में सुशासन के लिए नागरिक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे.

People await their turn to cast their votes at a polling booth in Bulandshahr as polling for the first phase of #Uttarakhand gets underway. pic.twitter.com/ajMb4mUIb1

