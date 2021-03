UP Panchayat Election: पहले चरण में गोरखपुर सहित इन 19 जिलों में 15 अप्रैल को मतदान, देखें पूरी लिस्ट

उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2021 (UP Panchayat Election 2021) के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है. इसके साथ ही यूपी में आचार संहिता (Code Of Contuct) लागू हो गई है. राज्य निर्वाचन आयोग ने 4 चरणों में मतदान कराने का ऐलान किया है. इसमें पहले चरण (First Phase) के तहत 15 अप्रैल को वोटिंग होगी. इसके बाद 19 को दूसरे, 26 को तीसरे और 29 अप्रैल को चौथे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे. वहीं, 2 मई को पंचायत चुनाव का परिणाम आएगा.राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, 15 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा. इसमें 18 जिले शामिल हैं. इनमें पश्चिम से लेकर पूरब तक के कई जिले शामिल हैं. इनमें सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, कानपुर नगर, झांसी, महोबा, प्रयागराज, बरेली, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या, बस्ती, संतकबीरनगर, गोरखपुर, जौनपुर और भदोही में मतदान होगा.पहले चरण में 3 अप्रैल 2021 से 4 अप्रैल 2021 (सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक) नामांकन दाखिल किए जाएंगे. इसके बाद 5 अप्रैल और 6 अप्रैल को नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी. 7 अप्रैल तक प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले सकते हैं. इसी दिन आयोग द्वारा प्रत्याशियों को प्रतीक आवंटन किया जाएगा.3 से 4 अप्रैल 2021 (सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक)- नामांकन5 और 6 अप्रैल- नामांकन पत्रों की समीक्षा7 अप्रैल- प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले सकते हैं7 अप्रैल- आयोग द्वारा प्रत्याशियों को प्रतीक आवंटन15 अप्रैल- मतदान2 मई- मतगणना