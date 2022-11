सावधान! आगरा में वाहन संख्या AS और AY सीरिज वाले पढ़ें यह खबर, रजिस्ट्रेशन होगा कैंसिल

रिपोर्ट: हरि कांत शर्मा

आगरा: अगर आप अभी तक UP80 AS, AY, AR सीरिज के दोपहिया और चार पहिया वाहनों से फर्राटा भर रहे हैं, तो अब थोड़ा संभल जाइए. ये खबर आपके लिए है. आपकी बाइक और चार पहिया वाहन कभी भी जब्त की जा सकते हैं. जी हां आगरा के परिवहन विभाग ने 15 साल की आयु पूर्ण कर चुके ऐसे सभी वाहनों का पंजीकरण निलंबित किया जाएगा और वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा. हालांकि विभाग की तरफ सेवाहनों को Taj Trapezium Zone (TTZ) से बाहर के लिए विभाग से एनओसी लेने या फिर सरेंडर कराने के लिए एक माह का मौका दिया गया है.

54000 वाहनों के चलने पर लगाई रोक

ताज ट्रिपेजियम जोन (टीटीजेड) में परिवहन विभाग ने UP 80 AY सीरीज तक के करीब 54 हजार दो पहिया और चार पहिया वाहनों के संचालन पर रोक लगा दी है. इन सीरीज के वाहनों को टीटीजेड क्षेत्र के बाहर चलाने के लिए एनओसी लेनी होगी. TTZ यानी ताजमहल की सीमा में 15 साल पुराने वाहन प्रतिबंधित हैं. सहायक संभागीय परिवहन व पंजीयन अधिकारी अनिल कुमार ने एक अप्रैल 2006 से 31 मार्च 2007 के बीच खरीदे गए नंबरों की सात सीरीज को बंद किया है. जिसमे दो पहिया वाहन अधिक हैं. हालांकि पूर्व में परिवहन विभाग ने UP 80 AS से पहले की सीरीज पर पूर्व में ही रोक लगा दी थी.

प्रदूषण को लेकर उठाया कदम

आपको बता दें कि आगरा की आबोहवा बुरी तरह से बिगड़ चुकी है. इसी क्रम में ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर शिकंजा कसने के लिए आरटीओ विभाग ने यह कदम उठाया है. खास कर ताजमहल की खूबसूरती को प्रदूषण से बचाने के लिए ताज ट्रिपेजियम जोन में ऐसे वाहनों पर पूर्णता प्रतिबंध लगा दिया गया है.

