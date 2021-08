Kalyan Singh Last Rites: गृह मंत्री अमित शाह को देखकर फफक-फफक कर रो पड़े राजवीर, हर किसी की आंखे हुईं नम

अलीगढ़. पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह (Kalyan Singh) का अंतिम संस्कार (Last Rites) सोमवार शाम को बुलंदशहर (Bulandshahr) के नरौरा स्थित बांसी घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा. इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) अलीगढ़ के अतरौली पहुंचकर कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी. गृह मंत्री को देख कल्याण सिंह के बेटे राजवीर फफक-फफक कर रो पड़े. इस दौरान शाह ने उन्हें गले से लगाकर सांत्वना दी. बता दें कि राजवीर सिंह भाजपा सांसद भी हैं.

अतरौली पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह ने पत्रकारों से कहा कि जिस दिन राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था, उसी दिन मेरी बाबूजी (कल्याण सिंह) से बात हुई थी. उन्होंने कहा था कि मेरे जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया. बाबूजी का पूरा जीवन यूपी के विकास व गरीबों के लिए समर्पित रहा. देश को बेहतर गति एवं दिशा दी. प्रदेश का विकास किया. उन्होंने अपने कार्यों की गहरी छाप छोड़ी है. बाबूजी के जाने से भाजपा में जो रिक्तता आई है, उसकी लंबे समय तक भरपाई नहीं हो सकती. बाबूजी लंबे समय से सक्रिय राजनीति में नहीं थे. लेकिन उनको उनके उम्र के साथ-साथ युवाओं का भी साथ मिला. वह हमेशा भाजपा के प्रेरणास्त्रोत रहेंगे.

Babuji’s passing away is a big loss for BJP. The void he has left will be difficult to fill. After Ram Mandir foundation stone-laying function he had said that the aim of his life has been fulfilled. For Ram Janmabhoomi Andolan,he quit as CM without a second thought: HM Amit Shah pic.twitter.com/MgtSFfywVA

