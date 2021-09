अलीगढ़ : खेत में मिली लापता दलित लड़की की लाश, बलात्कार के बाद हत्या की आशंका

​

अलीगढ़. उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दलित किशोरी का शव गुरुवार को अर्धनग्न अवस्था में खेत में पड़ा मिला. यह किशोरी कल से लापता थी. मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने छानबीन करने के बाद किशोरी के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजवा दिया है. किशोरी के परिजनों ने रेप के बाद हत्या किए जाने की आशंका जताई है.

यह वारदात अलीगढ़ के अकराबाद थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई है. यह दलित किशोरी कल दोपहर से लापता थी. आज गुरुवार को दलित किशोरी का शव अर्धनग्न अवस्था में बाजरे के खेत में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है. मामले की सूचना पाकर थाना पुलिस के साथ पुलिस के उच्चाधिकारी भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने शव का पंचनामा करते हुए लाश को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू कर दी है. इस मामले में युवती के साथ बलात्कार के बाद हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है. लेकिन पुलिस अधिकारियों ने कहा कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इस मामले में कुछ ठोस कहा जा सकेगा. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई की रणनीति तैयार की जाएगी.

मारी गई युवती के परिजनों ने बताया कि बुधवार की दोपहर लगभग 3 बजे वह शौच के लिए निकली थी. लेकिन देर शाम तक घर नहीं लौटी. तब उसके परिजन उसे ढूंढ़ने निकले. देर रात जब वह नहीं मिली, तो परिजन परेशान हो उठे. सुबह होने पर संतोषी की मां रूमा देवी उसकी तलाश में खेतों की ओर गई तो गांव के यतेंद्र पाल सिंह के खेत में बेटी का शव देख स्‍तब्‍ध रह गई. उसने मामले की सूचना पुलिस को दी. सूचना पर सीओ बरला सुमन कनौजिया मौके पर पहुंच गईं. बाद मे एसपी (ग्रामीण) शुभम पटेल व डॉग स्‍क्‍वॉयड की टीम भी मौके पर पहुंच गई. मामले में पुलिस ने आसपास के लोगों से भी पूछताछ की है, लेकिन फिलहाल कोई सफलता नहीं मिली. मामले में युवती की मां ने बताया कि उनकी बेटी अक्सर फोन पर किसी से बात करती रहती थी.​