UP: अलीगढ़ पहुंचे PM नरेंद्र मोदी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी की रखी आधारशिला, मॉडल का लिया जायजा

अलीगढ़. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) मंगलवार को अलीगढ़ (Aligarh) पहुंच गए हैं. पीएम मोदी ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी. पीएम मोदी ने यहां पर यूनिवर्सिटी के मॉडल का जायजा लिया, कॉरिडोर को लेकर दी गई जानकारियों को देखा. अलीगढ़ में बनने वाली ये यूनिवर्सिटी 92 एकड़ में फैली होगी, जबकि 395 कॉलेज इसके अंतर्गत आएंगे. वहीं, डिफेंस कॉरिडोर का ऐलान खुद पीएम मोदी ने 2018 में किया था. अलीगढ़ के डिफेंस कॉरिडोर में 19 कंपनियां निवेश करेंगी, करीब 1300 करोड़ का निवेश होगा. उत्तर प्रदेश को नायाब तोहफा देने अलीगढ़ पहुंचे पीएम मोदी का सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच पर अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया.

पीएम मोदी ने भी इस मौके पर सभी का अभिनंदन किया. पीएम के साथ यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं. अलीगढ़ में पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन पश्चिमी यूपी के लिए बहुत बड़ा दिन है. हमारा संस्कार है कि जब कोई शुभ कार्य हो तो हमें अपने बड़े याद आते हैं.

PM Narendra Modi visits exhibition models of Aligarh node of UP Defence Industrial Corridor. UP CM Yogi Adityanath was also present.

PM Modi will also lay the foundation stone of Raja Mahendra Pratap Singh State University in Aligarh. pic.twitter.com/bH9Yk7LrN7

