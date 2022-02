अलीगढ़. यूपी विधानसभा चुनाव (UP Election 2022) के पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होना है. इस वजह से सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है. इस बीच यूपी के अलीगढ़ में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) ने अपने प्रत्‍याशियों के पक्ष में रोड शो किया. वहीं, इस रोड शो के दौरान उनका सामना भाजपा कार्यकर्ताओं (BJP Workers) से हो गया. कांग्रेस नेता को देखते ही भाजपा कार्यकर्ता पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और सीएम योगी के नारे लगाने लगे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी प्रियंका गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे.

इसके बाद यूपी प्रभारी और महासचिव प्रियंका गांधी ने अपनी गाड़ी रुकवाकर भाजपा कार्यकर्ताओं को कांग्रेस का युवा घोषणापत्र ‘भारती विधान’ दिया. साथ ही कहा कि आप लोग इसे जरूर पढ़ लीजिएगा. इसके बाद उनका रोड शो आगे बढ़ गया और भाजपा कार्यकर्ता भी अपने प्रचार में लग गए.

#WATCH | Uttar Pradesh: Congress leader Priyanka Gandhi Vadra gave Congress’ youth manifesto ‘Bharti Vidhan’ to BJP workers who were raising slogans in favor of PM Modi & CM Yogi during a roadshow in Aligarh ahead of #UPAssemblypolls2022 pic.twitter.com/YRDUn4smO2

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 5, 2022