अलीगढ़: जान हथेली पर रखकर जांबाज दारोगा ने बचाई दिव्यांग की जान, योगी सरकार ने दिया 50 हजार का इनाम

अलीगढ़. उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ (Aligarh) में एक जबांज सब इंस्पेक्टर ने एक बार फिर पुलिस (UP Police) महकमे का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है. सब इंस्पेक्टर आशीष कुमार ने जान की बाजी लगाकर गंगनहर में डूब रहे एक दिव्यांग व्यक्ति की जान बचाई है. दारोगा के इस काम की हर कोई तारीफ कर रहा है. मामला सामने आने के बाद सोमवार को योगी सरकार ने 50 हजार रुपये इनाम का ऐलान किया. उधर, अलीगढ़ के एसएसपी कलानिधि नैथानी ने सब इंस्पेक्टर आशीष को प्रशस्ति पत्र और 25000 रुपए प्रोत्साहन राशि स्वीकृत किए जाने की घोषणा की है.



घटना अलीगढ़ के थाना दादों इलाके की है. बता दें कि आशीष कुमार दादों क्षेत्र की पुलिस चौकी पर तैनात हैं. जानकारी के मुताबिक, रविवार को एक दिव्यांग व्यक्ति गंगनहर में डूबने लगा था. वह नहर के बीचोंबीच चला गया था और मदद की गुहार लगा रहा था. मौके पर तमाम लोग मौजूद थे, लेकिन पानी में कूदने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा था. इतने में किसी ने पुलिस को सूचना दे दी.



