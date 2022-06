UP: प्रयागराज हिंसा के बाद 'बुलडोजर' एक्शन पर भड़के ओवैसी, CM योगी को लेकर कही ये बात

प्रयागराज. उत्तर प्रदेश के प्रयागराज हिंसा के कथित मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप के घर पर बुलडोजर चलने के बाद यह मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है. इसी कड़ी में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin owaisi) ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा है. वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बुलडोजर की कार्रवाई पर सवाल उठाया है. असदुद्दीन ओवैसी ने ने कहा कि यूपी में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है.

ओवैसी ने कहा कि एक समुदाय के घरों पर बुलडोजर चलाकर देश के संविधान को कमजोर किया जा रहा है.उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के CM इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं कि किसी को भी दोषी करार देंगे और घर तोड़ देंगे? जो घर तोड़ा गया है वह तथाकथित आरोपी की पत्नी के नाम है. मुसलमानों को सामूहिक सजा दे रहे हैं.

Gujarat | UP CM has become the Chief Justice of Allahabad High Court. He’ll convict anyone & demolish their houses? The house which was demolished is on the name of the wife of the accused who is a muslim woman: AIMIM chief Asaduddin Owaisi on house demolition in Prayagraj(12.06) pic.twitter.com/lqseGTb1VR

— ANI (@ANI) June 13, 2022