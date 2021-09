Mahant Narendra Giri Suicide: सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले- सरकार हाईकोर्ट के जजों से कराए महंत नरेंद्र गिरि के मौत की जांच

प्रयागराज. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने मंगलवार को प्रयागराज के बाघंबरी मठ पहुंचकर महंत नरेंद्र गिरि (Narendra Giri) को श्रद्धांजलि अर्पित की. सीएम योगी ने कहा कि इस दुखद घटना से हम सभी दुखी हैं. कुंभ के सफल आयोजन में नरेंद्र गिरि का बड़ा योगदान था. इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि पुलिस के चार बड़े अफसर मामले की जांच कर रहे हैं. एक-एक घटना का पर्दाफाश होगा. जो भी जिम्मेदार होगा, उसे सजा मिलेगी. दोषियों को कठोर सजा मिलेगी. दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने कहा कि दोषी बचेगा नहीं, हर हाल में सजा मिलेगी. नरेंद्र गिरि मौत मामले की जांच जारी है इसलिए बेवजह की बयानबाजी से बचना चाहिए. सीएम ने कहा कि पंचक होने के कारण आज महंत नरेंद्र गिरी को समाधि नहीं दी जाएगी. आज जनता के दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर यहां रहेगा. बुधवार को पांच सदस्यीय टीम उनके पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम करेगी. वहीं पोस्टमार्टम के बाद धार्मिक विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाएगा.

सीएम योगी ने कहा कि उनका जाना संत समाज के लिए अपूरणीय क्षति है. उन्होंने कहा कि नरेंद्र गिरि के निधन से बेहद दुखी हूं. संत समाज की ओर से श्रद्धांजलि देने आया हूं. इस दुखद घटना से हम सब व्यथित हैं. यह हमारे आध्यात्मिक और धार्मिक समाज की अपूरणीय क्षति है. मान अपमान की चिंता के बगैर उन्होंने प्रयागराज कुंभ को भव्यता के साथ आयोजित करने में योगदान दिया था. समाज और देश के हित में किए जाने वाले हर निर्णय में उनका सहयोग प्राप्त होता था. साथ ही यूपी सीएम तमाम साधु संतों से भी बात कर हालात का संज्ञान लिया.

Prayagraj: UP CM Yogi Adityanath pays last respects to President of Akhil Bharatiya Akhada Parishad, Mahant Narendra Giri, at his Baghambari Math located residence. pic.twitter.com/fNNMMRtGaP

