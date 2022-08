श्रावण मास का अंतिम सोमवार आज, प्रयागराज के शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़

प्रयागराज. श्रावण मास के चौथे और अंतिम सोमवार के मौके पर संगम नगरी प्रयागराज के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है. सिविल लाइन के विश्व प्रसिद्ध शिव मंदिर में स्थित एकादश रुद्र के स्वरूप में विराजमान भगवान भोले को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालु गंगाजल, शहद और दूध से जलाभिषेक करने और भगवान भोले को कमल पुष्प, बेलपत्र,धतूरा और मदार अर्पित करने आ रहे हैं. श्रद्धालु भगवान भोले शंकर से पूरे देश में सुख समृद्धि की कामना भी कर रहे हैं. सावन का पूरा महीना भगवान भोले शंकर का माना जाता है. लेकिन सावन में पड़ने वाले सोमवार का विशेष महत्व है.

इस बार सावन में कुल चार सोमवार पड़े थे. सावन के सोमवार को लेकर श्रद्धालुओं की ऐसी मान्यता और आस्था है कि सावन के सोमवार का व्रत रखने और सच्चे मन से भगवान भोले की आराधना से सभी मनोकामनायें पूर्ण होती हैं. सावन में सुहागिनें जहां अपने पति और बेटे की लंबी उम्र के लिए भगवान भोले की पूजा अर्चना करती है. वहीं कुंवारी कन्याओं द्वारा भगवान भोले की आराधना किए जाने से उन्हें अच्छे वर की प्राप्ति भी होती है. सावन पवित्रा एकादशी को पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है.

Uttar Pradesh | Devotees offer prayers at Mankameshwar Temple in Prayagraj on the last Monday of Sawan month. pic.twitter.com/BAYNQGPwY1

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 8, 2022