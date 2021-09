यहां मौजूद है दुर्लभ पुस्तकों तथा पांडुलिपियों का खजाना

नई दिल्ली (UP NHM CHO Answer Key 2021). राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, यूपी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी भर्ती परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की (UP NHM CHO Answer Key 2021) जारी कर दी गई है. अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट upnrhm.gov.in से आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं. जारी आंसर-की पर अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट के जरिए 16 सितंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं.

बता दें कि प्राप्त आपत्तियों के निपटारे के बाद फाइनल आंसर-की जारी की जाएगी. कुल 2800 रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएगी. 30 जून 2021 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी और आवेदन की अंतिम तिथि 20 जुलाई 2021 निर्धारित की गई थी.

UP NHM CHO Answer Key 2021: ऐसे चेक करें आंसर-की

-सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट upnrhm.gov.in पर जाएं.

-होम पेज पर दिए गए Updates सेक्शन पर जाएं.

-अब Objection Portal for receiving representations from appeared candidates for 2800 CHO recruitment drive, which is valid from 14.09.2021 to 16.09.2021 (11.55PM) के लिंक पर क्लिक करें.

-अपना यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करें और लॉग इन पर क्लिक करें.

-आंसर- की आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.

यह भी पढ़ें –

UP JEECUP Counselling 2021: यूपी पॉलिटेक्निक दाखिले के लिए काउंसलिंग आज से, यहां देखें पूरा शेड्यूल

IERT Result 2021: आईईआरटी प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट घोषित, काउंसलिंग शेड्यूल भी जारी