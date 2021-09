SHARE THIS:

नई दिल्ली (UP JEECUP Counselling 2021). यूपी पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट (UP JEECUP Result 2021) 13 सितंबर 2021 को घोषित कर दिया है. प्रवेश परीक्षा में कुल 1,74,770 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं. दाखिले के लिए आज यानी 14 सितंबर 2021 से काउंसलिंग (UP JEECUP Counselling 2021) की प्रक्रिया शुरू हो रही है.

प्रवेश परीक्षा का आयोजन आयोजन 31 अगस्त से 4 सितंबर 2021 तक किया गया था. विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए कुल 3,54,757 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था. आंसर-की 7 सितंबर 2021को जारी की गई थी.

UP JEECUP Counselling 2021: यहां देखें काउंसलिंग शेड्यूल

जारी नोटिफिकेशन के अनुसार काउंसलिंग की प्रक्रिया कुल 9 चरणों में होगी. पहला चरण 14 सितंबर 2021 शुरू होगा. पहले चरण की काउंसलिंग के तहत 16 सितंबर सो सीटों का आवंटन किया जाएगा. 9वें चरण की काउंसलिंग 25 अक्टूबर 2021 तक चलेगी. अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट jeecup.nic.in पर जारी काउंसलिंग देख सकते हैं. काउंसलिंग की प्रक्रिया ऑनलाइन मोड में होगी.

UP JEECUP Counselling 2021: खाली रह सकती है 50 हजार से अधिक सीटें

यूपी पॉलिटेक्निक के विभिन्न कोर्सों के लिए 2,41,810 सीटें हैं. प्रवेश परीक्षा में सिर्फ 1,87,640 अभ्यर्थी ही शामिल हुए थे. जिनमें से 1,74,770 अभ्यर्थी ही सफल हुए हैं. ऐसे में 54,170 सीटें खाली रह सकती है.

यहां देखें काउंसलिंग का शेड्यूल