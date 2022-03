Holi Celebration 2022: होली के पहले संगम नगरी प्रयागराज में छाया 'PM मोदी मास्क', बच्चों में बढ़ी डिमांड

प्रयागराज. यूपी विधानसभा चुनाव 2022 (Uttar Pradesh Assembly Election) में बीजेपी (BJP) को मिली जीत का रंग अब बाजारों में भी दिख रहा है. होली (Holi Festival) कुछ ही दिनों में आने वाली है और ऐसे में प्रदेश के बाजार बीजेपी के रंग में डूबे गए हैं. उत्तर प्रदेश के प्रयागराज (Prayagraj) के बाजारों में ‘पीएम मोदी मास्क’, गुलाल और पिचकारी खूब बेची जा रही हैं. ‘पीएम मोदी मास्क’ को लोगों द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा और इसकी काफी डिमांड भी है. एक दुकानदार के अनुसार “मोदी मास्क की मांग ज्यादा है और इसकी बिक्री भी अच्छी है. पिछले दो साल के विपरीत इस बार कारोबार अच्छा चल रहा है.” बता दें कि इस साल 18 मार्च को होली का त्योहार मनाया जाएगा.

दरअसल कोरोना के कारण दो सालों से लोग होली का त्योहार खुलकर नहीं मना पा रहे हैं. कड़ी पाबंदियों के बीच ही दो सालों से होली मनाई जा रही थी. लेकिन कोरोना के मामले कम होने के कारण इस वर्ष धूमधाम से ये त्योहार मनाया जाएगा.

Holi preparations underway as ‘PM Modi masks’, Gulaal (colours), Pichkari (water guns) dominate markets in Prayagraj, Uttar Pradesh.

“Demand for Modi masks is high and the sales are also good. Unlike the last two years, business doing well this time,” a shopkeeper said (13.03) pic.twitter.com/tIlbzUuu6c

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 13, 2022