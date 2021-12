Prayagraj:-करीब डेढ़ साल बाद फिर से लागू हुई मंडी‌ शुल्क व्यवस्था तो व्यापारी बोले बढ़ेगी महंगाई

Prayagraj:-लंबे आंदोलन के बाद केंद्र सरकार ने आखिरकार संसद में विधेयक लाकर तीनों कृषि कानून को निरस्त कर दिया था.कृषि कानून समाप्त होने के साथ ही मंडियों में पुरानी व्यवस्था फिर से बहाल हो गई है.अब प्रदेश की मंडियों में मंडी शुल्क(market fee) व्यवस्था लागू हो गई है.इसके चलते प्रयागराज की मंडियों में भी करीब डेढ़ साल बाद मंडी शुल्क वसूला जाएगा.लेकिन इस बार मंडी शुल्क ढाई प्रतिशत(2.5%) नहीं बल्कि डेढ़ प्रतिशत(1.5%) होगा.यानि अब व्यापारियों व आढ़तियों को मंडी समिति से बाहर व्यापार करने के लिए शुल्क देना होगा,जिसमें 1% मंडी शुल्क तथा 0.5% विकास सेस शामिल है.आपको बता दें कि विकास सेस को मंडी के विकास कार्यों के लिए लिया जाता है.मंडी निरीक्षक श्याम लाल सिंह ने हमें बताया है कि व्यापारियों को एक माह का समय दिया गया है ताकि सभी अपने लाइसेंस का नवीनीकरण करा लें. इसके बाद जुर्माना लगाकर उन्हें दंडित किया जाएगा.

जून 2020 में मंडी शुल्क की व्यवस्था समाप्त हुई थी

केंद्र सरकार ने 5 जून 2020 को तीन कृषि कानून संसद में पारित किया,जिसने पहला कानून-

कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण)अधिनियम 2020

The farmers produce trade and commerce (promotion and facilitation)act,2020

के अंतर्गत किसानों को यह सुविधा दी गई थी कि वह अपनी फसल किसी भी राज्य में बेच सकते हैं.आढ़तियों की भूमिका को समाप्त करते हुए किसान अपनी फसल सीधे भेज सकते थे. इसी के अंतर्गत सरकार ने देश की सभी मंडियों में लागू मंडी शुल्क(market fee) व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया था ताकि किसान बिना किसी रूकावट के अपनी फसल बेच सकें.इसके लिए उन्हें किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं थी.अतः केंद्र सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी होने के बाद से ही उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में लागू मंडी शुल्क की व्यवस्था 5 जून 2020 से समाप्त कर दी थी.

व्यापारियों ने कहा महंगाई और बढ़ेगी

टैक्स के दोबारा लागू होने से आम लोगों की जेब पर असर पड़ेगा, महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी.दाल आढ़ती राजेंद्र जायसवाल का कहना है कि मंडी शुल्क लगाने पर भ्रष्टाचार को और बढ़ावा मिलेगा.गुड व्यापारी शिवपाल केसरवानी का कहना है कि मंडी शुल्क नहीं लगने से व्यापारी और जनता दोनों को कम कीमत में सामान मिल जाता था.वहीं मंडी निरीक्षक श्याम लाल सिंह का कहना है कि इस बार मंडी शुल्क में कटौती करने की वजह से मंडी के राजस्व में कमी आएगी,मंडी की वार्षिक आय भी प्रभावित होगी.



