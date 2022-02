प्रयागराज. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने प्रयागराज में कहा कि चार चरण के मतदान के बाद भाजपा बहुमत के करीब पहुंच गयी है. पांचवें चरण के मतदान के बाद भाजपा गठबंधन बहुमत के पार निकल जाएगा. जबकि भाजपा सभी सात चरणों के मतदान के अंत तक हम 300 सीटों का लक्ष्‍य हासिल करते हुए सरकार बनाएंगी. इसके साथ उन्‍होंने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष ने 11 तारीख (11 मार्च) को अपने विदेश भागने का पहले से इंतजाम कर लिया है, विपक्ष अपनी टिकट बुक इसलिए करा रहा है क्योंकि उन्हें परिणाम पता है.

इसके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्ष के कार्यालयों में अभी से भूत नाचने लगे हैं, सपा-बसपा के नेता अभी से विदेश की बुकिंग करा चुके हैं. बुलडोजर हमारे विकास का प्रतीक भी है और माफिया में भय पैदा करने का भी एक तरीका है. वहीं, सीएम ने कहा कि 2017 के दौरान यूपी में बेरोजगारी दर लगभग 18 फीसदी थी, लेकिन अब यह 2 फीसदी से कम है. पिछली बार हमने 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी और 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दिया. इस बार हम उत्तर प्रदेश के सभी परिवार के एक सदस्य को रोजगार देंगे.

#WATCH After the fourth phase of polls, BJP is close to majority mark. By the end of all seven phases, we’ll cross the mark of 300 seats & form our govt again: Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath in Prayagraj pic.twitter.com/62fCMh2XPF

