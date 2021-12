Rahul Gandhi Amethi Visit: ढाई साल बाद अचानक क्यों आई अमेठी की याद, देश में क्यों है बेरोजगारी? राहुल गांधी ने सब समझाया

अमेठी:

यूपी चुनाव (UP Chunav) से ठीक पहले और लोकसभा चुनाव में हार के करीब ढाई साल बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) बहन प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) के साथ आज यानी शनिवार को अमेठी पहुंचे. अमेठी (Amethi) के जगदीशपुर से हारीमऊ गांव तक छह किलोमीटर की पदयात्रा करने आए राहुल गांधी (Rahul Gandhi Amethi Visit) ने बताया कि आखिर उन्हें इतने दिनों बाद हार के बाद भी अचानक अमेठी की याद क्यों आई. साथ ही राहुल गांधी ने अमेठी दौरे के दौरान बेरोजगारी के कारणों को भी गिनाया. राहुल गांधी ने कहा कि अमेठी ही वह जगह है, जहां से उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा और यहीं से सियासत की तौर-तरीके सीखे.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, ‘पदयात्रा शुरू करने से पहले राहुल गांधी ने कहा ‘मैं 2004 में राजनीति में आया और अमेठी ही वजह जगह है, जहां से मैंने अपना पहला चुनाव लड़ा था. अमेठी के लोगों ने मुझे राजनीतिक को लेकर बहुत कुछ सिखाया। आपने मुझे राजनीतिक रास्ता दिखाया. इसलिए मैं अमेठी के सभी लोगों धन्यवाद देना चाहता हूं.’

I came into politics in 2004. Amethi was the city where I contested my first election. People of Amethi have taught me a lot about politics. You have shown me the way to politics and I want to thank each and everyone from Amethi: Rahul Gandhi, Congress in Jagdishpur, Amethi pic.twitter.com/0ySKnYf6FA

— ANI UP (@ANINewsUP) December 18, 2021