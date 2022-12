VIDEO: काशी तमिल संगमम् के फ्रेंडली मैच में अनुराग ठाकुर ने थामा बल्ला और फिर लगाए शॉट

वाराणसी. केंद्रीय सूचना और प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को खेल से बहुत ही अधिक लगाव रहा है. जब भी उन्हें मौका मिलता है, तो खेल में अपना हाथ आजमाने से नहीं चूकते. ऐसा ही नजारा रविवार को तब देखने को मिला जब वह बीएचयू में आयोजित काशी तमिल संगमम् में पहुंचे. संगमम् के तहत आयोजित फ्रेंडली मैच में अनुराग ठाकुर ने क्रिकेट में अपना हाथ आजमाया और अपने पुराने दिनों को याद किया. क्रिकेट खेलते हुए अनुराग ठाकुर की सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो वायरल हैं. अनुराग ठाकुर ने पहले बॉलिंग की, फिर हाथ में बल्ला थामा और आगे बढ़-बढ़कर लंबे शॉट लगाए.

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि काशी और तमिल का संगम सदियों पुराना है, लेकिन इसको एक बार फिर से जीवित अगर किसी ने किया है तो वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है. उन्होंने कहा कि काशी तमिल संगमम में 8 दिन खेलों को दिए गए हैं जो कि खेलों के महत्व को बताता है. ठाकुर ने कहा कि वाराणसी में काशी तमिल संगमम् में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने काशी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंध को पुनर्जीवित किया है. उन्होंने काशी तमिल संगमम् पहल के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया.

रविवार को जारी एक सरकारी बयान के अनुसार उन्होंने कहा कि कला, संस्कृति और साहित्य सभी क्षेत्रों में काशी और तमिल का जो मेल है वह हजारों वर्ष पुराना है और उसको फिर एक बार जीवंत किया गया है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर तमिलनाडु के अलग-अलग कोनों से 2500 लोग उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं तथा खेलों के आयोजन से युवाओं में एक उत्साह भरा है. उनका कहना था कि एक महीने तक चलने वाले काशी तमिल संगमम् में आठ दिन खेलों के लिए दिए गए हैं, यह अपने आप में दिखाता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए खेल कितना महत्वपूर्ण हैं. उनके अनुसार इस आयोजन से एक नया जुड़ाव देखने को मिल रहा है.

#WATCH | Union Sports Minister Anurag Thakur played cricket during the ‘Kashi Tamil Sangamam’ friendly match in Varanasi, Uttar Pradesh pic.twitter.com/K4248nDbvy

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) December 11, 2022