Lakhimpur Kheri Case: लखीमपुर हिंसा का आरोपी Ashish Mishra जेल से रिहा, 130 दिन बाद आया बाहर

लखीमपुर खीरी: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा (Lakhimpur Kheri Violence) मामले में आरोपी आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) जेल से रिहा हो गया है. केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे और लखीमपुर खीरी केस में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा (Ashish Mishra released) को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दी थी, जिसके बाद आज करीब 130 दिन बाद आशीष मिश्रा उर्फ मोनू जेल से बाहर आ गया. केंद्रीय राज्य मंत्री टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को मुख्य गेट के बदले पीछे के दरवाजे से बाहर निकाला गया, जैसा कि समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा जारी वीडियो में देखा जा सकता है.

बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल खंडपीठ ने इस मामले में बीते बृहस्पतिवार को आशीष मिश्रा (Lakhimpur Kheri case accused Ashish Mishra) को जमानत दी थी. मिश्रा की ओर से पेश वकील ने अदालत से कहा था कि उनका मुवक्किल निर्दोष है और उसके खिलाफ इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उसने किसानों को कुचलने के लिए एक वाहन के चालक को उकसाया था.

#WATCH Ashish Mishra, son of MoS Home Ajay Mishra Teni, accused in the Lakhimpur Kheri violence case released on bail pic.twitter.com/11f2CmyFCc

— ANI (@ANI) February 15, 2022