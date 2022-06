Ramayan Yatra: 'भारत गौरव' ट्रेन का अयोध्या में भव्य स्वागत, सैकड़ों यात्रियों ने बांटे स्पेशल ट्रेन के अनुभव

अयोध्या. भारत के कई शहरों से होते हुए नेपाल जाने वाली तीर्थ और पर्यटन को जोड़ने के मकसद से चलाई गई भारत गौरव ट्रेन अयोध्या पहुंची तो उसका भव्य स्वागत किया गया. इस ट्रेन के तीर्थ यात्रियों के स्वागत के लिए पर्यटन मंत्री, सांसद और महापौर आदि जनप्रतिनिधि फूल मालाओं और बैंड बाजों के साथ रेलवे स्टेशन पर मौजूद रहे. दिल्ली से चली इस ट्रेन में मौजूद तीर्थयात्री अयोध्या में हुए स्वागत से अभिभूत नज़र आए और उन्होंने इस स्पेशल ट्रेन की सुविधाओं की भरपूर तारीफ की.

पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने फूल और मालाओं से तीर्थ यात्रियों का स्वागत किया. आज 22 जून की रात 9:30 बजे यह ट्रेन अयोध्या से गोरखपुर के लिए रवाना होगी. श्री रामायण यात्रा के तौर पर चलाई जा रही यह ट्रेन गोरखपुर से नेपाल स्थित जनकपुर जाएगी, जिसे देवी सीता का मायका माना जाता है. फिर जनकपुर से बनारस के लिए ट्रेन रवाना होगी. कुल 17 दिन 18 रात में भारत के तीर्थ स्थलों की यात्रा यह ट्रेन पूरी करेगी. इस ट्रेन में कुल 480 तीर्थ यात्री सवार हैं.

भारत गौरव स्पेशल ट्रेन के अंदर मौजूद अटेंडर और कर्मचारी भी पारंपरिक परिधानों में नजर आ रहे हैं. 30 यात्रियों का स्वागत करने पहुंचे पर्यटन मंत्री राजवीर सिंह ने कहा, पर्यटकों के आगमन से स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलता है. तीर्थयात्रियों के स्वागत के दौरान सांसद लल्लू सिंह ने कहा, 15 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री ने ऐसी ट्रेन चलाए जाने की घोषणा की थी और स्पेशल ट्रेन कुछ ही महीनों के भीतर पहले दिन अयोध्या पहुंची है. ट्रेन के यात्रियों का आज दिन भर का अयोध्या में दर्शन पूजन का कार्यक्रम रहा.

Shri Ram represents the soul of Bharat!

Embark on a journey to the places associated with the life of भगवान श्री राम with Shri Ramayana Yatra, a Bharat Gaurav Tourist Train. pic.twitter.com/Jk6ukaQVMm

— Ministry of Railways (@RailMinIndia) June 21, 2022