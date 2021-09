कितनी भव्य होगी अयोध्या की रामलीला? भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी अंगद और रवि किशन बनेंगे परशुराम

अयोध्या. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Ramnath Kovind) आज अयोध्या (Ayodhya) के दौरे पर हैं. चार दिवसीय यात्रा का आज आखिरी दिन रविवार को रामनगरी अयोध्या में राष्ट्रपति कोविंद परिवार संग हनुमागढ़ी में दर्शन पूजन के बाद श्रीराम जन्मभूमि परिसर पहुंचे. वहां उन्होंने रामलला के दर्शन किए. जहां वैदिक मंत्रों के बीच उन्होंने पत्नी सविता कोविंद के साथ रामलला की आरती उतारी. इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ व दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे. रामलला के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने पूजा-अर्चना करवाई. राष्ट्रपति ने राम मंदिर का निर्माण कार्य भी देखा. रामलला और हनुमान गढ़ी के दर्शन करने के बाद राष्ट्रपति लखनऊ के लिए रवाना हो गए.

रामायण कॉन्क्लेव में अपने संबोधन में उन्होंने रामायण की एक चौपाई कोट करते हुए कहा कि भगवान श्रीराम सभी में हैं और सबके हैं. उन्होंने कहा कि सिया राममय सब जग जानी, करउ प्रणाम जोर जुग पानी. इसका मतलब है कि संपूर्ण जगत के कण-कण में श्रीराम विद्यमान हैं. हमें हर किसी में सियाराम की प्रतिमूर्ति देखनी चाहिए. भगवान श्रीराम हर किसी में हैं और सभी के हैं.

President Ram Nath Kovind along with First Lady Savita Kovind and CM Yogi Adityanath visits Hanuman Garhi temple in Ayodhya pic.twitter.com/n45v6jtkBp

