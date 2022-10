अयोध्या में भव्य 'दीपोत्सव' की तैयारी पूरी, सरयू के तट पर दिखेगी यूपी सहित कई राज्यों की संस्कृति, पीएम मोदी भी रहेंगे मौजूद

अयोध्या (उत्तर प्रदेश). प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अक्टूबर को दिवाली की पूर्व संध्या पर पवित्र शहर अयोध्या में छठे दीपोत्सव मौजूद रहेंगे. वे पहली बार अयोध्‍या में होने वाले भव्‍य और दिव्‍य दीपोत्‍सव के साक्षी बनेंगे. इस बार दीपोत्सव में 14 लाख 50 हजार दीप जलाने का लक्ष्य रखा गया है. इसके साथ ही लोक नृत्य के विभिन्न रूपों जैसे ‘धोबिया’ के माध्यम से उत्तर प्रदेश और कई अन्य राज्यों की संस्कृति, ‘फरुवाही’, ‘राय’ और ‘छाऊ’ की मंच प्रस्‍तुति होगी तो वहीं, अवध में ब्रज के कलाकारों संस्‍कृति, भाषा और अद्वितीय कला से दर्शकों को मंत्रमुग्‍ध कर देंगे.

योगी आदित्यनाथ ने जब से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, तब से अयोध्या में भव्य और दिव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है. हर बार दीपोत्सव में नया कीर्तिमान स्थापित होता है. आधिकारिक बयान में कहा गया है कि दीपोत्‍सव में सरयू नदी के किनारे लाखों लोगों की मौजूदगी में लाखों दीप एक साथ जल उठेंगे. 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश और कई राज्यों के कलाकार यहां प्रस्तुति देंगे.

स्थानीय कलाकार विजय यादव और मुकेश कुमार फरुवाही नृत्य करेंगे जबकि आजमगढ़ के मुन्नालाल यादव प्रस्तुति देंगे. गाजीपुर के कलाकार पारसनाथ यादव लोक गायन की प्रस्तुति देंगे. भदोही की शेषमणि सरोज को सुनने का मौका जरूर मिलेगा , जो ‘बिरहा’ से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देंगी.

#WATCH | Uttar Pradesh: Colourful lights and laser show organised in Ayodhya as part of the Deepotsav celebration, ahead of the #Diwali festival pic.twitter.com/6yiC3Eolf4

