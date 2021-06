अयोध्या: राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जमीन खरीद विवाद पर दी ये सफाई...

अयोध्या. उत्तरप्रदेश के अयोध्या (Ayodhya) में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट (Ram Janmbhumi Teerth Kshetra Nirman Trust) के महासचिव चंपत राय (Champat Rai) ने हालिया भूमि विवाद (Land Dipute) पर सफाई दी है. उन्होंने कहा है कि उन्हें रामजन्मभूमि का परिसर विस्तार करने के लिए भूमि की आवश्यकता है इसलिए वह जमीन खरीदी गई है और यह भूमि बाजार मूल्य से कम में खरीदी गई है. वहीं ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपालदास के उत्तराधिकारी कमलनयन दास ने कहा कि ट्रस्ट को हर मामले में लोगों से विचार-विमर्श करना चाहिए और अधिक पारदर्शिता बरतनी चाहिए.



ट्रस्ट के महासचिव चम्पत राय ने पहली बार अपने रिकार्डेड बयान के जरिये सफाई दी है. उन्होंने कहा कि मंदिर का परिसर बढ़ाने के लिए उन्हें और अधिक जमीन की आवश्यकता है. उसके लिए आसपास के घरों और मंदिरों से बात की जा रही है. जो जमीन खरीदी गई है, उसी जमीन में उन लोगों को स्थानांतरित किया जाएगा. जमीन विवाद को लेकर चंपत राय कहते हैं कि यह जमीन विक्रेता के पास लंबे समय से रही है और ट्रस्ट ने तत्परता दिखाते हुए बाजार मूल्य से कम दर पर वह जमीन खरीदी है. इसमें किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है. साफ जाहिर है चंपत राय ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीन पर अपना पक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं.



श्री राम जन्म-भूमि तीर्थ क्षेत्र श्री राम जन्म-भूमि मन्दिर को वास्तु शास्त्र के अनुसार भव्य स्वरूप प्रदान कराने, शेष परिसर को सभी प्रकार से सुरक्षित तथा दर्शनार्थियों के लिए सुविधापूर्ण बनाने के लिए कार्य कर रहा है. इस निमित्त मन्दिर के पूर्व व पश्चिम भाग में निर्माणाधीन परकोटा व रिटेनिंग वाल की सीमा में आने वाले महत्वपूर्ण मन्दिरों/स्थानों को परस्पर सहमति से क्रय किया जा रहा है.



चम्पत राय का ट्वीट

