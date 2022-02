UP Election: अयोध्या में 1 साल के बच्चे के साथ मतदान केंद्र पर ड्यूटी करने आई रोशनी, बोलीं- एडजस्ट करना है!

अयोध्या. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election 2022) 5वें दौर में है, सियासी रण में पांचवें चरण के घमासान में 12 जिलों की 61 सीटों पर वोटिंग जारी है. इसी कड़ी रामनगरी अयोध्या (Ayodhya) में कुछ अलग तस्वीर रविवार को सामने आई. अयोध्या में स्वास्थ्य विभाग की एक आशा कार्यकर्ता रोशनी गुप्ता अपने एक साल के बच्चे के साथ एक मतदान केंद्र पर 12 घंटे की ड्यूटी पर आईं. उन्होंने कहा कि ‘मैं इसलिए आई हूं, क्योंकि विभाग ने मुझे ड्यूटी पर तैनात किया है और किसी तरह एडजस्ट करना है.’ उधर, धीरे-धीरे पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की कतार लगना शुरू हो गई है. अपने मताधिकार के इस्तेमाल के लिए युवाओं, संतों और महंतों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है.

अयोध्या की 5 विधानसभा सीटों पर मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे से जारी है. अयोध्या में 1 बजे तक 39.79 फीसदी मतदान हो चुका है. वहीं अयोध्या में डीएम नीतीश कुमार व एसएसपी शैलेश पांडे ने भी डाला वोट. उन्होंने मॉडल बूथ जीजीआईसी मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया.

An Asha worker Roshni Gupta from the health department came for 12 hours duty at a polling station with her one-year-old child in UP’s Ayodhya during 5th phase of voting

I’ve to come as the department has deployed me on duty and have to adjust somehow: Asha worker Roshni Gupta pic.twitter.com/sIOGRiXosn

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 27, 2022