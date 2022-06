आजमगढ़ उपचुनाव Result: जीत की ओर बढ़ रहे दिनेश लाल 'निरहुआ', सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव दूसरे नंबर पर

आजमगढ़. आजमगढ़ लोकसभा सीट पर बीजेपी लगातार जीत की ओर बढ़ रही है. बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल ‘निरहुआ’ 11,598 वोटों से आगे चल रहे हैं. वहीं सपा के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव लगातार पीछे छूटते जा रहे हैं. वहीं, भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ ने बड़ी बढ़त बना ली है. चुनाव आयोग के अनुसार, आजमगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव को अब तक 252872 वोट प्राप्त हुए हैं, जबकि सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को 241274 वोट मिले हैं. वहीं बसपा के शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को 186288 वोट प्राप्त हुए हैं.

बता दें कि समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है. अखिलेश के इस्तीफे से रिक्त हुई सीट पर 23 जून को मतदान हुआ था. आजमगढ़ लोकसभा सीट पर रविवार को मतगणना जारी है. इसे लेकर सुबह से ही यहां गहमागहमी बनी हुई है. इस बीच इस सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव की प्रशासनिक अधिकारियों से तीखी नोकझोंक देखने को मिली. धर्मेंद्र यादव का आरोप है कि उन्हें काउंटिंग स्थल से अंदर जाने पर रोका गया. इस कारण वहां पर पुलिस अधिकारी और सपा नेता के बीच करीब 5 मिनट तक तीखी नोकझोंक होती रही है.

#UPDATE | UP Lok Sabha by-election results | At 12:30pm, Ghanshyam Singh Lodhi of Bharatiya Janata Party leading from Rampur seat, Dinesh Lal Yadav ‘Nirahua’ of Bharatiya Janata Party leading from Azamgarh seat, as per Election Commission of India pic.twitter.com/W0HJQeTEcl

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 26, 2022