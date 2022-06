आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव: BJP प्रत्याशी निरहुआ ने किया नामांकन, बोले- अच्छा काम नहीं किया तो बदल देना

आजमगढ़. आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी उपचुनाव प्रत्याशी दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’ ने अपना नामांकन कर दिया है. जबकि समाजवादी पार्टी उम्‍मीदवार धर्मेन्‍द्र यादव ने भी अपना पर्चा दाखिल किया. सपा अध्‍यक्ष अखिलेश यादव ने आज नामांकन के आखिरी दिन उनके नाम का ऐलान किया है. निरहुआ के नामांकन के समय बीजेपी के प्रदेश अध्‍यक्ष स्‍वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे. इस मौके पर बीजेपी प्रत्याशी निरहुआ ने कहा, आजमगढ़ की जनता से यही कहना चाहूंगा कि आपने जाति, धर्म और विचारधारा के लिए कई बार वोट दिया है. इस बार अच्छा मौका मिला है क्योंकि ये उपचुनाव है. आप मुझे एक मौका दीजिए अगर दो साल में मैंने बाकि लोगों से अच्छा काम नहीं किया तो बदल देना.

बीजेपी के प्रदेश अध्‍यक्ष स्‍वतंत्र देव सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सामाजिक समीकरण के हिसाब से मुझे लगता है कि इस बार बीएसपी से सीधी टक्कर होगी. इस क्षेत्र को अखिलेश यादव छोड़ गए हैं. किसी में भी बीजेपी को टक्‍कर देने की शक्ति नहीं है.

बीजेपी वंशवाद की राजनीति को इस बार हराएगी. कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है. इस बार परिश्रम की पराकाष्‍ठा कर आजमगढ़ में भाजपा का कमल खिलाएंगे.

Azamgarh, UP | They (BJP) may have competition from people who will stand second. But there is no competition for the first post which was, is & always be SP party’s. Nobody but SP has a stronger hold here: Dharmendra Yadav, SP Lok Sabha by-poll candidate after filing nomination pic.twitter.com/lj4wyaKtcZ

