UP Election 2022 : अखिलेश भाई सुनो, तुम दंगे कराते हो और हम दंगल कराते हैं - अनुराग ठाकुर

बागपत. यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के करीब आते ही नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. इसी क्रम में आज बागपत में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री और यूपी चुनाव के सह-प्रभारी अनुराग ठाकुर ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को निशाने पर लिया. उन्होंने भरी सभा में कहा, ‘अरे अखिलेश भाई सुनो, तुम दंगे कराते हो और हम दंगल कराते हैं.

बता दें कि बागपत के सांसद डॉ. सत्यपाल सिंह ने जनपद में बीते दिनों 4 दिवसीय बॉस्केट बॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया था. उन्होंने इसके आयोजन के वक्त कहा था कि राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकार ने जिस तरह प्रोत्साहित किया है, उससे देश में खेल का अच्छा माहौल बना है, जिससे हम देश को अच्छे खिलाड़ी दे पाएंगे. सत्यपाल सिंह के इस आयोजन को लेकर सपा सुप्रीमो ने सवाल खड़े किए थे.

सुनें बागपत में अनुराग ठाकुर को

#WATCH | Union Minister and UP election co-incharge Anurag Thakur says in Baghpat, “…Akhilesh Yadav says that BJP organised sports event for MPs here. Akhilesh bhai, tum dange karwate ho, hum dangal karwate hain.” pic.twitter.com/d8NxzWHuUo

— ANI UP (@ANINewsUP) November 27, 2021