लखनऊ. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (Uttar Pradesh Election 2022) के पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होना है. इस वजह से सभी राजनीतिक दलों के नेता प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं. इसी कड़ी में बागपत के छपरौली पहुंचे सूबे के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने बड़ा बयान दिया है. उन्‍होंने समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) पर हमला बोलते हुए कहा कि मुजफ्फरनगर दंगे में 60 से अधिक हिन्दू मारे गए थे और 1500 हिंदुओं को जेल में डाल दिया था. सपा की यही पहचान है. योगी ने कहा कि सचिन और गौरव जैसे नौजवानों की हत्‍या इसलिए हो जाती है, क्‍योंकि वो अपनी बहन की रक्षा के लिए गए थे. समाजवादी पार्टी की टोपी पाप के दाग से रंगी हुई है. यही नहीं, सपा की टॉपी तो राम भक्‍तों के खून से भी रंगी हुई है.

समाजावादी पार्टी सरकार में हर तीसरे दिन दंगा होता था, लेकिन भाजपा की सरकार में 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ. इसके साथ सीएम योगी ने कहा कि पहले दंगाईयों को सीएम आवास पर बुलाकर सम्मानित किया जाता था, पेशेवर माफियाओं पर पहले सरकार इतनी मेहरबान होती थी कि वो ही सत्ता का संचालन करते थे. अब बागपत में हाईवे और मेडिकल कॉलेज बन रहा है और माफिया की संपत्ति पर बुलडोजर चल रहा है.

मुलायम सिंह यादव को भी लपेटा

इसके साथ सीएम योगी ने मुलायम सिंह यादव पर निशाना साधा है. उन्‍होंने कहा कि बेटियों की सुरक्षा खतरे में थी और मुलायम सिंह यादव कहते थे कि लड़कों से गलती हो जाती है. इनकी संवेदना आधी आबादी या युवाओं के प्रति नहीं थी.

#WATCH | In Baghpat, UP CM Yogi Adityanath says, “More than 60 Hindus were killed and over 1500 Hindus were put behind bars during in Muzaffarnagar riots… This is the identity of Samajwadi Party. Their cap is painted with the blood of innocent Ram Bhakts.” pic.twitter.com/KQSvrPMqhM

