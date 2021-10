महिलाओं के हाथ से खाना खाते हुए बोलीं प्रियंका- भाई ने कहा है मोटी हो रही हो कम खाओ, देखें Video

बाराबंकी. कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी इन दिनों यूपी में प्रतिज्ञा यात्रा कर रही हैं. इस दौरान उनसे हजारों की संख्या में महिलाएं मिलने आती हैं, जिनके साथ कांग्रेस नेत्री बड़ी सहृदयता से मिलती हैं. उनसे बातचीत करती हैं और उनका हाल जानने की कोशिश करती हैं. इसी क्रम में आज बाराबंकी में जब प्रियंका गांधी पहुंचीं तो वहां उन्हें खाना खिलाने के लिए महिलाओं में होड़ लग गई. प्रियंका को अपने हाथों से कुछ न कुछ खिलाने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं आगे आ रही थीं. इसी दौरान जब खिलाने वाले हाथों की संख्या बढ़ी तो प्रियंका गांधी ने मजेदार अंदाज में महिलाओं को मना किया. उन्होंने कहा कि ‘मेरे भाई ने कहा है कि मोटी हो रही हो, कम खाओ’.

बाराबंकी में प्रियंका गांधी के साथ महिलाओं के इस संवाद का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस दौरान प्रियंका गांधी लगातार मीडिया के साथ भी बातचीत कर रही थीं. महिलाओं से संवाद को लेकर जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो प्रियंका बोलीं कि वह इन लोगों से हाल-चाल ले रही हैं. ये महिलाएं कैसे अपना घर चलाती हैं, किस तरह जीवन जी रही हैं, इसको लेकर बातचीत कर रही हैं. बाराबंकी में अपनी प्रतिज्ञा यात्रा के दौरान प्रियंका ने लोगों से कई वादे भी किए.

#WATCH Congress leader Priyanka Gandhi Vadra interacts with women farmers at an agricultural farm in Barabanki

“I want to understand their working conditions, how they are raising their daughters and if they are able to educate them,” she says. pic.twitter.com/hYTuC2ddUI

— ANI UP (@ANINewsUP) October 23, 2021