UP News Live Updates: आज जारी होगा यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट, काउंटडाउन शुरू

UP: प्राइमरी स्कूलों के 1 करोड़ 85 लाख छात्रों को अगस्त तक मिल जाएंगी फ्री किताबें

UP News Live Updates: यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के रिजल्ट (UP Board 10th and 12th Result 2021) को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. जानकारी के मुताबिक, यूपी बोर्ड रविवार दोपहर साढ़े 3 बजे 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित करेगा. रिजल्ट की आधिकारिक घोषणा प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा करेंगे. इसके बाद स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upresults.nic.in पर देख सकेंगे. फिलहाल काउंटडाउन शुरू हो चुका है.

इस साल, बोर्ड परीक्षा के लिए कुल 56,04,628 छात्रों के रजिस्ट्रेशन किया था. इसमें से कक्षा 10 के छात्रों की कुल संख्या 29,94,312 और कक्षा 12 के छात्रों की कुल संख्या 26,10,316 है. इस साल, यूपी सरकार ने कोविड -19 महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए राज्य में कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया था. राज्य बोर्ड ने मूल्यांकन मानदंड स्थापित किए जिसके अनुसार परिणामों की गणना की जा रही है.