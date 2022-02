UP Election 2022: बाराबंकी में गरजे पीएम मोदी, बोले- ये परिवारवादी चाहते हैं 'गरीब हमेशा उनके चरणों में रहे'

बाराबंकी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने यूपी विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान बाराबंकी में समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है. इस दौरान उन्‍होंने अवधी भाषा में अपना संबोधन शुरू करते हुए कहा कि हम आप सबका प्रणाम कारित है. इसके बाद पीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में दशकों तक जिन घोर परिवारवादियों की सरकार रही उन्होंने प्रदेश के सामर्थ्य के साथ इंसाफ नहीं किया. इन घोर परिवारवादियों ने यूपी के लोगों को कभी भी खुलकर अवसर ही नहीं दिया.

इसके साथ पीएम ने कहा कि घोर परिवारवादी जानते थे कि अगर गरीब के पास घर, बिजली, सड़क और शौचालय हो गया तो फिर घोर परिवारवादियों के पास कौन जाएगा. ये घोर परिवारवादी चाहते हैं गरीब हमेशा उनके चरणों में रहे और उनके चक्कर लगाता रहे. साथ ही कहा कि उत्तर प्रदेश में दशकों तक जिन घोर परिवारवादियों की सरकार रही उन्होंने प्रदेश के सामर्थ्य के साथ इंसाफ नहीं किया. इन घोर परिवारवादियों ने यूपी के लोगों को कभी भी खुलकर अवसर ही नहीं दिया.

