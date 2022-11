UP: अयोध्या परिक्रमा करने जा रहे तीन युवकों को ट्रेलर ने रौंदा, मौके पर हुई दर्दनाक मौत

रिपोर्ट- हिजफुर रहमान

बस्ती. उत्तर प्रदेश में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. घटना बस्ती जिले की है जहां के हर्रया थाना के एनएच 28 पास भीषण सड़क हादसे में तीन युवकों की मौके पर मौत हो गई. जानकारी के मुताबिक एक ही बाइक पर सवार होकर तीन युवक परिक्रमा करने के लिए अयोध्या जा रहे थे. इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार ट्रेलर ने अनियंत्रित होकर बाइक सवार तीनों युवकों को अपनी चपेट में लिया. ट्रेलर की चपेट में आने से तीनों युवकों की दर्दनाक मौत हो गई.

एक बाइक पर सवार होकर जा रहे थे अयोध्या

तीनों मृतक युवक बस्ती जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले थे. मृतकों में रंजीत 18 वर्ष का था जो हंसवर गांव का रहने वाला था. दीपक बरहपुर गांव के रहने वाले थे. तीनों युवक एक बाइक जिसका नंबर UP 51 AM 3268 था उस पर सवार होकर पंच कोसी परिक्रमा करने के लिए अयोध्या जा रहे थे. जैसे ही बाइक गजानन ढाबे के पास पहुंची उसी दौरान तेज रफ्तार ट्रेलर UP 53 DT 9489 बाइक सवार युवकों को रौंदता हुआ आगे निकल गया. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से सभी को अस्पताल भिजवाया लेकिन तीनों युवकों की दर्दनाक मौत हो चुकी थी.

ट्रेलर और बाइक को पुलिस ने कब्जे में लिया

पुलिस ने घटना स्थल से ट्रेलर और बाइक को अपने कब्जे में लिया है और तीनों शवों को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटना के दौरान हाईवे पर काफी देर तक आवागमन बाधित हो गया था. पुलिस ने हाईवे को क्लियर कर फिर से बहाल किया.

