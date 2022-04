ग्रेट खली के बाद भदोही के रिंकू सिंह राजपूत ने WWE में मचाया धमाल, जानिए कौन हैं वीर महान

भदोही. डब्ल्यूडब्ल्यूई (WWE) में उत्तर प्रदेश के भदोही (Bhadohi) जिले के रहने वाले रिंकू सिंह राजपूत धमाल मचाते नजर आ रहे हैं. अपने अलग लुक की वजह से उनको खासा पसंद किया जा रहा है. वीर महान के नाम से पहचाने जाने वाले रिंकू सिंह राजपूत का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वह सुपरस्टार के निकनेम बताते नजर आ रहे हैं. डब्ल्यूडब्ल्यूई फाइटर के तौर पर भविष्य की योजना के सवाल पर रिंकू सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान का झंडा हर दम बुलंद रहे, बस यही तमन्ना है. इसके लिए सामने कोई भी आए, लड़ जाऊंगा. रिंकू ने कहा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई फाइट में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहना बेहद जरूरी है.

बता दें कि रिंकू सिंह राजपूत उर्फ वीर महान एक गरीब परिवार में जन्मे थे. उनके पिता एक समय ट्रक चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे. रिंकू सिंह राजपूत के पिता ब्रह्मादीन सिंह ने कड़ी मेहनत के बाद अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दी. राष्ट्रीय भाला प्रतियोगिता के विजेता रिंकू सिंह की राह शुरुआती दिनों में आसान नहीं थी.

This is the roar that means ….

“It’s safer if you move out of my way” pic.twitter.com/Xt0LCdH0zN

— Veer Mahaan (@VeerMahaan) April 12, 2022