बिजनौर में गरजे CM योगी, कहा- पहले रोज होते थे दंगे, अब UP बना निवेशकों की पहली पंसद

बिजनौर. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश में प्रदेश की बदली छवि का श्रेय बेहतर कानून व्यवस्था को देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर कानून व्यवस्था की एक नई मिसाल बन गया है. कभी उत्तर प्रदेश दंगाें के लिए जाना जाता था, रोज दंगे होते थे. इससे विकास बाधित होता था और कोई प्रदेश में आना नहीं चाहता था, लेकिन अब प्रदेश में कोई दंगा नहीं होता. प्रदेश में निवेश के लिए निवेशक आ रहे हैं, रोजगार का सृजन हो रहा है, जो उत्तर प्रदेश के बदलते स्वरूप काे दर्शाता है. ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को बिजनौर में 267 करोड़ की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में कही.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल में ही जारी एनसीआरबी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य बन गया है जहां साढ़े पांच वर्षों में कोई दंगा नहीं हुआ. आज उत्तर प्रदेश विकास के बारे में सोच रहा है. प्रदेश के अंदर हाइवे, एक्सप्रेस वे और एयरपोर्ट बन रहे हैं. एक जिला एक मेडिकल कॉलेज की दिशा में उत्तर प्रदेश कार्य कर रहा है.

Bijnor, Uttar Pradesh | Our government will work towards the development of the city. Establishment of new industries, sugar mills & education will be a priority for the UP government: CM Yogi Adityanath during an event pic.twitter.com/q2aFLv6FYE

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 3, 2022