Kanwar Yatra 2021: हरिद्वार में प्रवेश करने वाले पर आपदा प्रबंधन कानून के तहत होगी कार्रवाई

हरिद्वार प्रशासन ने बताया कि अगर कोई कांवड़ यात्री आदेश का उल्लंघन कर प्रवेश करता है, तो उसे हरिद्वार में 14 दिन पृथक-वास में रखा जाएगा. (सांकेतिक फोटो)

Kanwar Yatra 2021: प्रशासन ने बताया कि बिजनौर और हरिद्वार (Bijnor And Haridwar) की सीमा पर चिड़ियापुर में शनिवार को दोनों राज्यों की समन्वय समिति की बैठक हुई. यदि कोई कांवड़ यात्री हरिद्वार में प्रवेश करता है, तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी. भाषा

Last Updated : July 18, 2021, 13:23 IST Share this:









बिजनौर. कोरोना वायरस (Coronavirus) वैश्विक महामारी के चलते उत्तराखंड में इस साल कांवड़ यात्रा (Kanwar Yatra) की अनुमति नहीं दिए जाने जाने का फैसला लिया गया है. इसके मद्देनजर यदि कोई कांवड़ यात्री हरिद्वार में प्रवेश करता है, तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी और उसे 14 दिन पृथक-वास में रखा जाएगा. प्रशासन ने बताया कि बिजनौर और हरिद्वार (Bijnor And Haridwar) की सीमा पर चिड़ियापुर में शनिवार को दोनों राज्यों की समन्वय समिति की बैठक हुई. बैठक के दौरान उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा पर पाबंदी को देखते हुए तय किया गया कि हरिद्वार में कांवड़ यात्रियों को प्रवेश करने से रोकने के लिए दोनों राज्यों की सीमा पर निगरानी रखी जाएगी. बैठक में यह भी तय किया गया कि नजीबाबाद तहसील और हरिद्वार के बीच सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे.



हरिद्वार प्रशासन ने बताया कि अगर कोई कांवड़ यात्री आदेश का उल्लंघन कर प्रवेश करता है, तो उसे हरिद्वार में 14 दिन पृथक-वास में रखा जाएगा और उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने बताया कि यात्रा के दौरान हरि की पौड़ी सील रहेगी. इस बीच बिजनौर प्रशासन ने बताया कि उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा कोरोना वायरस संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए प्रतीकात्मक निकाली जाएगी.



ACS नवनीत सहगल एसीएस ने ये जानकारी दी

बता दें कि कल ही उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया था कि इस साल कांवड़ यात्रा (Kanwar Yatra Cancel in UP) नहीं होगी. कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए कांवड़ यात्रा को रद्द करने का फैसला लिया है. योगी सरकार से बातचीत के बाद कांवड़ संघ ने ये निर्णय लिया. यूपी सरकार ने पहले कांवड़ यात्रा की अनुमति दे दी थी. फिर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का मौका दिया था. मुख्यमंत्री के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और डीजीपी मुकुल गोयल कांवड़ा संघों से चर्चा कर रहे थे. अब कांवड़ा यात्रा को रद्द करने का फैसला लिया गया है. ACS नवनीत सहगल एसीएस ने ये जानकारी दी है.

पढ़ें Hindi News ऑनलाइन और देखें Live TV News18 हिंदी की वेबसाइट पर. जानिए देश-विदेश और अपने प्रदेश, बॉलीवुड, खेल जगत, बिज़नेस से जुड़ी News in Hindi.