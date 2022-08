'अब और बर्दाश्त नहीं होता पापा...' बिजनौर की बेटी मनदीप ने अमेरिका में किया सुसाइड

बिजनौर. उत्तर प्रदेश के बिजनौर की बेटी मनदीप कौर ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में सुसाइड कर जान दे दी. आत्महत्या के बाद अब इस मामले में चौकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसमें मंदीप कौर ने आत्महत्या से पहले पति और ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था. बेटी की मौत से मायके वालों में कोहराम मच गया. मायके वालों के अनुसार उनकी पुत्री ने मरने से पहले वीडियो जारी किया था. उन्होंने सीओ से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. मनदीप कौर के सुसाइड करने के मामले में परिजनों ने पति और ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी है.

मनदीप कौर की बहन कुलदीप कौर ने आरोप लगाया है कि पति और परिजन उससे एक बेटा चाहते थे. ससुराल के लोग दहेज में 50 लाख रुपये की मांग भी कर रहे थे और इसे लेकर मनदीप कौर के साथ मारपीट की जा रही थी. जब ऐसा नहीं हो पाया तो उन्होंने मेरी बहन को सुसाइड के लिए मजबूर किया. बता दें कि मनदीप कौर का मायका बिजनौर जिले के ताहरपुर गांव में है. मनदीप की शादी जिले के ही बड़िया गांव निवासी रणजोधवीर सिंह उर्फ जोधा के साथ 1 फरवरी 2015 को हुई थी. न्यूयॉर्क में 30 वर्षीय भारतीय मूल की महिला ने अपने पति और ससुराल वालों पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए कथित तौर पर सुसाइड कर लिया.

Bijnor, UP | My sister was married in February 2015. Soon, they went to New York & he started torturing her. He wanted a son & wanted Rs 50 lakh in dowry: Kuldeep Kaur, sister of deceased Mandeep Kaur who died by suicide in New York following years of domestic abuse. pic.twitter.com/9RpuItInKz

