बिजनौर में CM योगी का तंज, बोले- SP-BSP के लोग अंधेरों में रहने के आदी, चांदनी रात चोरों को अच्छी लगती है

बिजनौर. उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव (Uttar Pradesh Assembly Elections 2022) को लेकर सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) बिजनौर पहुंचे. पीएम मोदी का प्रस्तावित बिजनौर (Bijnor) दौरा ख़राब मौसम की वजह से रद्द होने के बाद सीएम योगी ने रैली को संबोधित किया. योगी ने कहा कि सपा-बसपा के लोग अंधेरों में रहने के आदी थी. चांदनी रात चोरों को ही अच्छी लगती है, लेकिन आज बिजली की रोशनी से हर घर जगमगा रहा है. पीएम मोदी ने हर घर तक शौचालय, बिजली, एलपीजी कनेक्शन के साथ साथ 15 करोड़ घरों तक राशन पहुंचाया. उन्होंने कहा कि हम फ्री इलाज, फ्री वैक्सीन, फ्री बिजली और फ्री में राशन दे रहे हैं. आयुष्मान भारत योजना, विधवा और बुजुर्ग पेंशन सभी को मिल रही है.

बीजेपी की डबल इंजन सरकार आपके लिए काम कर रही है. जो संकट में साथी नहीं वह अवसरवादी है. आप लोगों से ज्यादा कौन जानता है कि जब मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे तो ये 2 लड़कों की जोड़ी गायब थी.

