यूपी में 15 करोड़ लोगों को बड़ी खुशखबरी देगी योगी सरकार, लोकसभा चुनाव तक मुफ्त राशन बांटने की तैयारी

UP चुनाव में जीत के बाद अब डिफेंस कॉरिडोर बनाने में जोर-शोर से जुटी योगी सरकार

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव (UP Election Results) में जीत से गदगद बीजेपी राज्य के 15 करोड़ गरीबों को बड़ी खुशखबरी देने की तैयारी में है. खबर है कि नई बीजेपी सरकार अपनी मुफ्त राशन (Free Ration in UP) वितरण योजना को वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव तक विस्तार देने की तैयारी कर रही है. खाद्य व रसद विभाग ने शासन को इस संबंध में अपना प्रस्ताव भेज दिया है और जल्द ही इस पर अंतिम निर्णय भी ले लिया जाएगा.

यूपी में कोरोना काल के दौरान गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना शुरू की गई थी जिसे नवंबर 2021 तक जारी रखना था. हालांकि विधानसभा चुनाव और कोरोना महामारी के कारण लोगों की आमदनी पर पड़े प्रभाव को देखते हुए योगी सरकार ने मार्च 2022 के अंत तक इस योजना को जारी रखने का एलान किया था.

इस योजना के तहत यूपी सरकार ने अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो अनाज और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट तीन किलो गेहूं व दो किलो चावल दिया जाता है. इसके अलावा एक लीटर तेल, एक किलो चना और नमक भी मुफ्त देती है.

यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली शानदार जीत के पीछे मुफ्त राशन योजना का भी बड़ा हाथ माना जाता है. यही वजह है कि बीजेपी इस योजना को लोकसभा चुनाव 2024 तक विस्तार देने की तैयारी में है.

