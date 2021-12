UP Chunav 2022: आकांक्षा पेटी से यूपी चुनाव में जीत का मंत्र तलाशेगी बीजेपी

संकेत रोहित

लखनऊ. यूपी में विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election 2022) का काउंटडाउन शुरू होने में अभी करीब एक महीना बचा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फुल चुनावी मूड में आ चुकी है. बीजेपी (BJP in UP) जनता का मूड भांपने की तैयारियों में जुट गई है कि आखिर जनता के मन में क्या चल रहा है? सरकार की तरफ से कहां कमियां रह गईं, जिनमें समय रहते सुधार करके आगे की रणनीति सेट की जा सके. इन सभी सवालों के जवाब तलाशने में भाजपा जुट गई है. इसके लिए बीजेपी आकांक्षा पेटी (Akanksha Peti) अभियान की शुरुआत कर रही है. 403 विधानसभा और 59 हजार ग्राम पंचायतों तक भाजपा अपनी आकांक्षा पेटी घुमाने जा रही है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 15 दिसंबर को आकांक्षा पेटी की लॉन्चिंग करने जा रहे हैं, जो सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में घूमकर जनता के मन की बात जानेगी. फिर उसी के हिसाब से बीजेपी अपने आगे का चुनावी प्लान और एजेंडा तैयार करेगी. बीजेपी ने इस अभियान के लिए एक टीम का गठन किया है.

आकांक्षा पेटी बीजेपी के कैंपेन का एक अहम हिस्सा है, जिसके माध्यम से वह जनता के सुझावों को लेकर अपना घोषणापत्र तैयार करेगी. इससे पहले पार्टी ने वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के नेतृत्व में चुनाव घोषणा पत्र समिति की घोषणा की थी, जिसमें समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देकर यह संदेश देने की कोशिश की गई थी कि पार्टी सबके हितों का ख्याल रखेगी. समिति की बैठकों में यह तय किया गया कि घोषणा पत्र बनाने से पहले जनता की आकांक्षा भी जानी जाए और उनके मूड को भी भांपा जाए. जिससे जनता के बीच यह स्पष्ट संदेश जाए कि पार्टी सत्ता में आने पर जनता की उम्मीदों पर ही काम करेगी.

महानगरों से लेकर गांव-मोहल्ले तक जानेंगे जनता का मूड

पार्टी सभी बड़े महानगरों में जन संवाद करने वाली है. जहां छोटे बड़े उद्योगपति, व्यापारी, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, डॉक्टर, अधिवक्ता, महिला, युवा, कॉलेज स्टूडेंट्स, किसान समेत सभी सामाजिक और व्यवसायिक वर्गों के बीच जाने वाली है. इसके साथ ही पार्टी सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों और सभी 59 हजार ग्राम पंचायतों में आकांक्षा पेटी को घुमाने वाली है. साथ ही टॉल फ्री नंबर और ई-मेल के माध्यम से भी जनता के सुझाव लेने जा रही है.

8 सदस्यीय स्पेशल तैयार करेगी रिपोर्ट

31 दिसंबर तक यूपी में घर-घर से फीडबैक लेने के बाद आकांक्षा पेटियां प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचेंगी, जहां वॉर रूम में रखकर आठ सदस्यीय टीम इसमें से जनता के मूड और उनकी राय को समझेगी. उसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर घोषणापत्र कमेटी के अलावा संगठन और सीएम योगी तक पहुंचाएगी. इन पेटियों की रिपोर्ट पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सीएम योगी और संगठन के पदाधिकारियों द्वारा मंथन किया जाएगा. इसके बाद आगे की चुनावी रणनीति भाजपा तैयार करेगी.

लोगों का मन टटोलने की कोशिश

लोक प्रशासन के जानकार और अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या के पूर्व कुलपति प्रो. मनोज दीक्षित के मुताबिक यह पब्लिक सेंटीमेंट को समझने की कोशिश ही है. साथ ही यह जनता का विश्वास अर्जित करने का मनोवैज्ञानिक प्रयास भी है. बीजेपी जब घोषणा पत्र जारी करेगी तो उल्लेख भी करेगी कि कैसे उसने जनता के सुझावों पर यह काम किया है और सत्ता में दोबारा आने पर वह जिम्मेदारी के साथ काम करने का दावा भी करेगी.

वहीं बीजेपी के प्रदेश मीडया प्रभारी मनीष दीक्षित कहते हैं कि पार्टी ने 2017 के चुनावों में भी जनता के सुझावों पर अपना संकल्प पत्र जारी किया था. जनता के सुझावों पर 5 साल काम करने के बाद चुनावों में हम फिर से जनता से सुझाव लेकर उसे संकल्प पत्र का हिस्सा बनाएंगे. जनता का विश्वास बीजेपी के साथ है, हम उसके आशीर्वाद से फिर सरकार बनाएंगे और संकल्प पत्र के हर वादे को पूरा कर विश्वास को और मजबूत करेंगे.

कमियों में सुधार के लिए जनता का फ़ीडबैक मिलेगा

बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी बताते हैं कि जनता के मूड को भांप उनका फ़ीडबैक लेने का काम इस आकांक्षा पेटी के माध्यम से किया जाएगा. योगी सरकार ने जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए लगातार काम किया है. हमारा घोषणा पत्र जनता का फीडबैक लेकर वर्ष 2017 में तैयार किया गया था. इस बार भी हमारा संगठन जन जन तक आकांक्षा पेटी लेकर जनता के बीच जा रहा है.

Tags: BJP, CM Yogi Adityanath, UP Election 2022