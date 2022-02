बुलंदशहर. यूपी विधानसभा चुनाव (UP Election 2022) के दौरान सियासत के हर दिन नए रंग दिखाई देते हैं. इस बीच आज यानी गुरुवार को बुलंदशहर में अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav), जयंत चौधरी (Jayant Chaudhary) और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) का काफिला अनूपशहर बस स्टैंड के पास टकरा गया. इस दौरान समाजवादी पार्टी के विजय रथ पर सवार सपा और आरएलडी प्रमुख ने कांग्रेस नेता का हाथ जोड़कर अभिवादन किया. वहीं, प्रियंका गांधी ने भी हाथ जोड़कर दोनों नेताओं को जवाब दिया. जबकि इस दौरान दोनों दलों के समर्थक अपने अपने नतोओं के पक्ष में जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे. वहीं, बुलंदशहर गैंगरेप को लेकर सपा और कांग्रेस ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है.

समाजवादी पार्टी और राष्‍ट्रीय लोकदल के विजय यात्रा रथ पर सवार होकर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी बुलंदशहर में सपा-आरएलडी प्रत्‍याशी के लिए प्रचार कर रहे थे. वहीं, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी अपने प्रत्‍याशी के लिए कैंपेन कर रही थीं. इस दौरान शाम के वक्‍त दोनों दलों का काफिला अनूपशहर बस स्टैंड के पास आमने सामने आ गया. इस दौरान सभी ने हाथ जोड़कर एक दूसरे को नमस्‍कार किया. वहीं, ज्‍यादा भीड़ होने के कारण कुछ देर तक दोनों दलों का काफिला चौराहे पर फंसा रहा. इस दौरान एक तरफ प्रियंका गांधी जिंदाबाद तो दूसरी तरफ अखिलेश-जयंत जिंदाबाद के नारे लग रहे थे. वहीं, यह सब देखकर तीनों नेता जमकर मुस्‍कारते नजर आए. इसके बाद फिर प्रचार के लिए काफिला अलग अलग दिशा में चला गया.

#WATCH | Bulandshahr | Congress general secretary Priyanka Gandhi Vadra and SP chief Akhilesh Yadav-RLD chief Jayant Chaudhary wave at and greet each other after they came face to face during their respective election campaigns for #UttarPradeshElection2022 pic.twitter.com/OWV3IlKT0v

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 3, 2022