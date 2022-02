गर्मी शांत करवा देंगे, 'कयामत' के दिन तक भी तुम्हारे सपने साकार नहीं होंगे: अखिलेश पर CM योगी का तीखा प्रहार

बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश (UP Chunav) में होने वाले विधानसभा चुनाव (UP Elections) के लिए बयानबाजी तेज हो गई है. यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने बुधवार को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) पर तीखा हमला बोला और बगैर नाम लिए सपा-रालोद गठबंधन (SP-RLD Alliance) को ‘सड़ा-गला’ माल बताया. यूपी विधानसभा चुनाव (UP Assembly Elections) में सपा-रालोद गठबंधन पर हमला बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार में आने का उनका यह सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होने वाला है. 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र कर कहा कि 2013 में जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था, सचिन और गौरव नाम के दो जाट युवकों की निर्मम हत्या हुई थी, तब लखनऊ वाला लड़का सत्ता में था और हत्या करवा रहा था. हत्यारों को प्रश्रय दे रहा था, दंगाईओं को लखनऊ में बुलाकर उनका सम्मान कर रहा था और भाजपा का कार्यकर्ता जो दंगाईओं के खिलाफ आवाज उठा रहा था, झूठे मुकदमे दर्ज कर उन्हें जेलों में बंद किया जा रहा था. और दिल्ली वाला लड़का तमाशा बनाकर तब भी कहता था कि अरे दंगाईयों के खिलाफ ज्यादा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए. उनका बवाच वह तब भी कर रहे थे.

बुलंदशहर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने सपा-रालोद गठबंधन को निशाने पर लेते हुए कहा कि ये लोग (सपा-रालोद) फिर से एक साथ नए कवर के साथ आ रहे हैं. माल तो वही है लिफाफा नया है. माल तो वही सड़ा-गड़ा माल है, जिसने असुरक्षा, दंगा और माफिया दिये. और आज भी कहते हैं आने दीजिए सरकार. हमने कहा ऐसा नहीं होगा. कयामत के दिन तक भी तुम्हारा सपना साकार नहीं होने वाला है. यह मानकर चल लो. लेकिन ये देख लो 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे.

यूपी में कब-कब वोटिंग

बता दें कि उत्तर प्रदेश में सात चरणों में मतदान होना है. इसकी शुरुआत 10 फरवरी को राज्य के पश्चिमी हिस्से के 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान के साथ होगी. दूसरे चरण में 14 फरवरी को राज्य की 55 सीटों पर मतदान होगा. उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण में 59 सीटों पर, 23 फरवरी को चौथे चरण में 60 सीटों पर, 27 फरवरी को पांचवें चरण में 60 सीटों पर, तीन मार्च को छठे चरण में 57 सीटों पर और सात मार्च को सातवें चरण में 54 सीटों पर मतदान होगा. वहीं यूपी चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आएंगे.

पिछले चुनाव के नतीजे

2017 विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी प्लस को कुल 325 सीटें मिली थीं. इनमें से अकेले 312 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब हुई थी. वहीं बीजेपी गठबंधन की अन्य दो पार्टियों में अपना दल (एस) ने 11 सीटों में नौ सीटें और ओपी राजभर की भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी ने आठ में से चार सीटें जीती थीं. वहीं सपा और कांग्रेस गठबंधन को मात्र 54 सीटों के साथ संतोष करना पड़ा था. कांग्रेस महज सात सीट जीतने में सफल हो पाई थी. इसके अलावा, समाजवादी पार्टी को केवल 47 सीटों पर जीत मिली. वहीं बसपा ने 19 सीटों पर जीत हासिल की थी. रालोद को एक सीट और अन्य के खाते में 4 सीटें गई थीं.

