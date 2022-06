चित्रकूट में नाबालिग की बलात्कार के बाद हत्या, मायावती ने साधा पुलिस पर निशाना

चित्रकूट. चित्रकूट में एक नाबालिग युवती से बलात्कार के बाद हत्या का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है. एक तरफ पुलिस इस संबंध में मामला दर्ज कर कार्रवाई और जांच की बात कर रही है. वहीं बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने अब इस मामले में पुलिस पर निशाना साधा है. मामले में चित्रकूट के पुलिस अधीक्षक अतुल शर्मा ने बताया कि बालिका के बलात्कार और हत्या की सूचना मिली थी जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव कब्जे में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. उन्होंने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है.

वहीं मामले में बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा कि चित्रकूट के औहदा गांव में नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार और फिर उसकी मौत की घटना दुखद और शर्मनाक है. जिस जघन्य अपराध के लिए नामजद दोषियों के खिलाफ सरकार की तरफ से तत्काल सख्त कार्रवई बहुत जरूरी है.

BSP demands strict action against culprits involved in the rape and subsequent of a minor girl in Chitrakoot district. Action should also be taken against those who delayed reporting the incident to the police as well as treatment of the girl. pic.twitter.com/C7YALQTZD1

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 3, 2022