सीएम योगी को मिला राजनीति में 'इंडियन ऑफ द ईयर' का अवार्ड, पीएम मोदी और यूपी के लोगों को दिया धन्यवाद

नई दिल्ली. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राजनीति के क्षेत्र में CNN-News18 ‘इंडियन ऑफ द ईयर 2022’ अवार्ड से सम्मानित किया गया. सीएम योगी इस कार्यक्रम में खुद तो शामिल नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने अपने संदेश में यूपी के लोगों का इस साल की शुरुआत में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी को लगातार में दूसरी बार सत्ता में लाकर उन पर विश्वास जताने के लिए धन्यवाद दिया.

समाजवादी पार्टी के मुखिया और तीन बार के सीएम मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उत्तर प्रदेश में तीन दिन के शोक के कारण मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके.

सीएम योगी ने अपने संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया और उन्हें इस सम्मान का हकदार बताया. इसके साथ ही उन्होंने कहा, ‘मैं अपने राज्य के लोगों को मुझ पर विश्वास जताने और भाजपा को दूसरी बार सत्ता में लाने के लिए धन्यवाद देता हूं. 37 साल बाद, हमने उत्तर प्रदेश के रिकॉर्ड को दो-तिहाई वोटों के साथ तोड़ दिया.’

#IndianOfTheYear 2022: Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath awarded Indian of the Year in the politics category

“37 years on, we broke #UttarPradesh‘s record with two-third the votes”, he thanks #PMModi and the state.@Zakka_Jacob announces the win pic.twitter.com/FUTcU5aBy3

