देवरिया. मध्‍य प्रदेश के मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यूपी विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election 2022) के प्रचार के दौरान देवरिया में सपा प्रमुख पर बड़ा हमला बोला है. भाजपा नेता ने कहा कि अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) आज के औरंगजेब (Aurangzeb) हैं, जो अपने बाप का नहीं हुआ, वो आपका क्‍या होगा? इसके साथ चौहान ने कहा कि ये मैं नहीं कह रहा बल्कि नेताजी मुलायम सिंह यादव ने कहा था. उन्‍होंने ये भी कहा था कि मेरा जितना अपमान अखिलेश ने किया है, उतना आज तक किसी ने नहीं किया.

इसके साथ भाजपा नेता कहा कि औरंगजेब ने भी अपने पिता शाहजहां को जेल में बदं कर दिया था. भाइयों का कत्‍ल किया था. अखिलेश यादव ने भी अपनी पार्टी और परिवार के साथ ऐसा ही किया है. इसके साथ कहा कि अखिलेश यादव और सपा का यही चरित्र है. चौहान आज देवरिया जिले के रामपुर कारखाना, देवरिया, अकबरपुर और अंबेडकर नगर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे.

#WATCH Akhilesh is today’s Aurangzeb. One who wasn’t (loyal) to his father, how will he be(loyal)to you. Mulayam Singh himself said so…Aurangzeb jailed his father,killed his brothers. Mulayam Ji says no one has humiliated him the way Akhilesh did: MP CM SS Chouhan in Deoria, UP pic.twitter.com/XzGgfBTmfj

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 20, 2022