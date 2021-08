एटा: नकली दारोगा बनकर सड़क पर तांडव मचाने वाला गिरफ्तार, पुलिस का चौंकाने वाला खुलासा

एटा. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के एटा (Etah) जिले में सोमवार को एक 3 महीने की बच्ची से रेप (Rape) का मामला सामने आया है. एएसपी ओपी सिंह के मुताबिक 17 साल के एक लड़के ने मौका देखकर 3 महीने की बच्ची के साथ रेप किया है. लड़के ने कथित तौर पर बच्ची के साथ उस वक्त दुष्कर्म किया, जब उसकी मां भैंस बांधने गई हुई थी. वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है. पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा- (376) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. आरोपी को पकड़ने के लिए चार टीमें लगाई हैं.

मिली जानकारी के मुताबिक बच्ची के गुप्तांग में गंभीर चोटें आई हैं. बच्ची के परिजन ने मासूम को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है. आरोपी किशोर घटना को अंजाम देने के बाद से ही फ़रार चल रहा है. पीड़ित बच्ची की मां ने बताया है कि आरोपी युवक मासूम बच्ची के साथ खेलने के बहाने से उसे अपने साथ ले गया था. उसने झाड़ियों में ले जाकर बच्ची का दुष्कर्म किया. गांव की ही एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी महिला ने बताया कि मासूम बच्ची के रोने की आवाज उन्होंने सुनी तो मौके पर पहुंचीं. जाकर देखा कि किशोर अपने खून में सने हुए कपड़ो को पानी से साफ करने की कोशिश कर रहा था.

One 3-month girl allegedly raped by a man in Bagwala area of Etah.

The incident has been brought to our notice; case registered. Accused still absonding, four teams have been formed to arrest the accused: Etah ASP OP Singh pic.twitter.com/pb87UDNc4U

