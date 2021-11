इटावा: CM योगी ने अखिलेश यादव पर कसा तंज, बोले- बबुआ ट्विटर ही वोट भी दे देगा?

इटावा. समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाने वाले इटावा (Etawah) जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया. सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा, जो लोग ट्वीटर पर सीमित थे, उनसे कहना बबुआ ट्वीटर ही वोट भी दे देगा. सीएम ने इसके बाद माफिया और अपराधियों को लेकर चेतावनी दी. उन्होंने कहा, अभी माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है इसके बाद उनके सरपरस्तों का नंबर आएगा. बिना किसी का नाम लिए सीएम ने आगाह किया कि जिन्हें जेल में डाला जा रहा है उनसे हाथ मिलाने वालों की सरकार आई तो प्रदेश का क्या होगा? ऐसे लोगों के मंसूबों को समझना जरूरी है. पिछली सरकारें बेईमानी, भ्रष्टाचार करती रहीं. पहले पैसा कब्रिस्तानों की बाउंड्रीवाल बनाने में जाता था, अब गरीबों के काम आ रहा है.

कोरोना काल की याद दिलाते हुए सीएम योगी ने इटावा की जनता से कहा, याद करिए कोरोना के दौरान भी मैं आपके जिले में दो-दो बार आया. व्यवस्था देखने के लिए दोनों विधायक, सांसद के साथ जिला प्रशासन, हेल्थ वर्कर और कोरोना वॉरियर्स ने मिलकर लोगों की मदद की. उस दौरान दूसरे दलों के लोग होम आईसोलेशन में थे. उन्होंने कहा, जो लोग संकट की घड़ी में घर के अंदर दुबक कर बैठ जाएं तो चुनाव में भी उनको घर में ही रहने की आवश्यकता है, उनको घर में ही दुबका देना. सीएम योगी ने कहा, जो संकट में आपके साथ खड़ा नहीं हो सकता है, आपके दुख में सहभागी नहीं हो सकता, वक्त आने पर उसी प्रकार जवाब देने की आवश्यकता है.

#WATCH | I had come here twice during Corona. But people of other parties were in home isolation, at home when you were in a crisis.They should stay there even during polls.They need to be answered just like that. Tell them, “Babua, ye Twitter hi vote bhi de dega: UP CM in Etawah pic.twitter.com/NfhXLHse62

— ANI UP (@ANINewsUP) November 6, 2021