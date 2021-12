Etawah: काशी विश्वनाथ को लेकर अखिलेश का बड़ा हमला, PM मोदी के लिए बिगड़े बोल

इटावा. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला किया. सपा प्रमुख ने कहा कि प्रधानमंत्री एक महीना क्या 3 महीने तक बनारस में रहें. अच्छी जगह है. वह जगह रहने वाली है. आखिरी समय में वहीं रहा जाता है. ये बातें अखिलेश यादव ने अपने पैतृक गांव सैफई में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद पत्रकारों से कहीं.

उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने एक डिप्टी सीएम को पैदल कर दिया और एक को स्टूल पर बैठा दिया. भाजपा की अंदरूनी लड़ाई की वजह से इन सबकी भाषा बदल रही है. वे जानते हैं कि जनता उन्हें हटाने का काम कर रही है. उन्होंने कहा कि भाजपा ने किसानों और सिखों से घबराकर और यूपी, पंजाब के चुनावों को लेकर कृषि कानून वापस लिए हैं. अगर यह फैसला पहले किया जाता तो इतने किसानों की जान नहीं जाती. हमारी सरकार आने पर आंदोलन में शहीद किसानों के परिजनों की मदद 25 लाख रुपये देकर की जाएगी.

सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बयान

#WATCH | “It’s good that the programmes are one-month long (for Kashi Vishwanath in Varanasi). They (PM Modi & other BJP leaders) should stay there for not only one, two or three months, people also spend their last moments in Banaras,” says SP Chief Akhilesh Yadav, in Saifai. pic.twitter.com/Sqs1AE2hoT

