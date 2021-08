UP: इटावा जेल के डिप्टी जेलर पर ताबड़तोड़ फायरिंग से मचा हड़कंप, घर में घुसकर बचाई जान

इटावा. उत्तर प्रदेश में बाढ़ (Flood) के हालात दिनों-दिन गंभीर होते जा रहे हैं. उत्तर प्रदेश के इटावा (Etawah) जिले के चकरनगर इलाके के डिभौली गांव में आई बाढ़ से जान बचाने के लिए एक परिवार ने श्मशान घाट में शरण लिया है. तस्वीर सामने आने के बाद इस परिवार की मदद का भरोसा पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और इटावा से भाजपा के सांसद प्रो.रामशंकर कठेरिया ने भी दिया था. उन्होंने पीड़ित परिवार को रहने के लिए आवास दिलाने का भरोसा दिया था, लेकिन सांसद के दौरे के बाद पुलिस ने घमकाना शुरू कर दिया. परिवार के सदस्यों ने सांसद से रोते हुए कहा, ‘साहब अभी घर रहने लायक नहीं है. ठीक होते ही जगह खाली कर देंगे’. सांसद ने ग्रामीण से कहा कि वह उसकी समस्याओं का निस्तारण करने के लिए ही आए हैं. परिवार के तीनों सदस्यों को तीन टॉर्च प्रदान की.

बता दें कि मजदूरी करके अपना पेट पालने वाले ज्ञान सिंह बाढ़ की आपदा में अपना सब कुछ गंवाने के बाद परिवार सहित यमुना पुल के पास बने श्मशान घाट पर पहुंच गए. ज्ञान सिंह की पत्नी ममता देवी का कहना है कि मजदूरी के चलते श्मशान में खाना बनाकर खुद वा बच्चों को खिला रही है. उनका कहना है कि ऐसी जगह कौन रहना चाहता है जहां पर लाश जलाई जाती हो लेकिन मजबूरी में सब कुछ करना पड़ रहा है. उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर तक नहीं मिला, ना ही पंचायत की तरफ से किसी प्रकार का शौचालय प्राप्त हुआ था.

Etawah | Family forced to live in a crematorium after thier house was destroyed due to floods.

“Overflowing Chambal and Yamuna rivers had inundated two dozen villages… I will provide an accommodation for this family at a higher spot,” said Ram Shankar Katheria, BJP MP (13.08) pic.twitter.com/qczgyuyWhk

— ANI UP (@ANINewsUP) August 14, 2021