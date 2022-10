सैफई पहुंचा मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर, सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि, अंतिम दर्शन को उमड़ा जन सैलाब

सैफई. पूर्व रक्षा मंत्री और यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव के निधन पर उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में शोक की लहर है. मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर उत्तर प्रदेश में उनके पैतृक गांव सैफई पहुंच गया है. उनका अंतिम संस्कार कल 11 अक्टूबर को सैफई में होगा. सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुष्प चक्र चढ़ाकर मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि दी है. इस दौरान मुलायम सिंह का पूरा परिवार एक साथ दिखा.

समाजवादी पार्टी के संस्थापक उत्‍तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन होने के बाद शोक संवेदनाओं का तांता लगा है. सोमवार शाम करीब साढ़े पांच बजे मुलायम का पार्थिव शरीर उनके गांव सैफई पहुंचा. शव पहुंचने के कुछ देर बाद ही सीएम योगी भी पहुंचे और पुष्प चक्र चढ़ाकर मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की. सीएम योगी के साथ जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मुलायम सिंह यादव के निधन पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे.

#WATCH | Mortal remains of former Defence Minister and former UP CM Mulayam Singh Yadav reached his ancestral village Saifai in Uttar Pradesh.

His last rites will be held there tomorrow, on October 11 pic.twitter.com/NiTjHAHjPS

