UP Election 2022: वोट डालने के बाद अखिलेश ने योगी पर कसा तंज, कहा- क्या मंत्री पुत्र के घर लखीमपुर जाएगा बुलडोजर?

इटावा. उत्तर प्रदेश (UP Assembly Election 2022) में तीसरे चरण का मतदान (Third Phase Voting) जारी है. इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने पत्नी डिंपल यादव के साथ जसवंतनगर में मतदान किया. मतदान के बाद उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि यूपी से बाबा मुख्यमंत्री की विदाई होने वाली है. यूपी के किसान उन्हें माफ नहीं करेंगे.

यूपी सरकार द्वारा माफियाओं पर बुलडोजर चलाने को लेकर अखिलेश ने निशाना साधा. उन्होंने पूछा कि क्या किसानों को कुचलने वाले मंत्री के बेटे के यहां भी बुलडोजर जाएगा. उन्होंने कहा, ‘क्या मंत्री के बेटे (आशीष मिश्रा) के यहां बुलडोजर जाएगा, जिसने अपने वाहन से किसानों को कुचला था? क्या बुलडोजर लखीमपुर जाएगा? 25,000 रुपये का इनामी माफिया (धनंजय सिंह) क्रिकेट खेल रहा था. क्या बुलडोजर उसके यहां जाएगा?’

